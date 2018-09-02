Путин поздравил сотрудников "Гознака" с 200-летним юбилеем предприятия

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов акционерного общества "Гознак" с 200-летним юбилеем предприятия, подчеркнув, что качество российских монет и банкнот по праву считается высочайшим, телеграмма размещена на сайте Кремля.

Президент РФ отметил, что история "Гознака" началась с выпуском первых памятных монет, медалей и отечественной почтовой марки на предприятии "Экспедиция заготовления государственных бумаг", которое было создано в 1818 году по указанию императора Александра I.

По словам Путина, предприятие прошло долгий путь, при этом сотрудники смогли сохранить и приумножить традиции своих предшественников.

"Благодаря богатейшему профессиональному наследию, вашему ответственному отношению к делу технические решения, применяемые на "Гознаке", и сегодня востребованы во всем мире. Ведь качество, художественный уровень и защищенность российских монет, банкнот, документов по праву считаются высочайшими", — написал Путин.

Президент выразил уверенность в том, что сотрудники "Гознака" продолжат добросовестно трудиться на благо предприятия и всей России.