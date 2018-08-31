"Дочка" РЖД назвала самый популярный поезд для поездок животных без хозяина

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Поезд между Москвой и Санкт-Петербургом стал самым популярным в России для поездок животных с билетом и без сопровождения хозяина, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

ФПК с 16 июля 2018 года запустила в пилотном режиме в 13 поездах услугу по перевозке животных в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев. Собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов, черепах можно отправить в багажных купе. Стоимость "билета для питомца" зависит от дальности поездки и составляет от 730 рублей.

"Наибольшей популярностью пользуется фирменный поезд №5/6 сообщением Москва – Санкт-Петербург. На него приходится почти 30% оформленных перевозочных документов", — говорится в сообщении ФПК в пятницу.

Всего, по данным компании, с момента запуска услуги на перевозку домашних животных без сопровождения хозяина оформлено более 80 билетов.

Животные для перевозки без хозяина должны быть в клетках или контейнерах. Они будут находиться в них в багажном купе в течение всей поездки. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы, поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления документа, удостоверяющего личность. Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трех измерений каждого места не могут превышать 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев.