54 человека победили в конкурсе "Мой Дагестан"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. 30 августа состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского кадрового конкурса "Мой Дагестан". По словам врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева, заявки поступали со всей России.

Участникам пришлось не только справиться с множеством разнообразных оценочных заданий, но и проявить кулинарные, творческие и спортивные навыки.

"Каждый день надо идти и чего-то добиваться. Вы бойцы, вы победители, вы можете. Не разменяйтесь на подарки, звания, красивые слова, власть. Не заболейте этой болезнью и постарайтесь выработать иммунитет против нее", — сказал Васильев на церемонии награждения.

Он подчеркнул, что любой руководитель может оказаться в непростой ситуации, требующей непростых решений, и к этому надо быть готовым.

Победителям вручили сертификаты и памятные стелы.

Конкурс проходил по поручению врио главы Дагестана Владимира Васильева при поддержке всероссийской автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".