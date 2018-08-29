Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Космонавт-испытатель первой женской группы отряда космонавтов ЦПК ВВС Татьяна Кузнецова ушла из жизни, сообщила пресс-служба научно-исследовательского испытательного Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в среду.

"Двадцать восьмого августа на 78-м году жизни скончалась подполковник ВВС в отставке, космонавт-испытатель первого отряда ЦПК ВВС Кузнецова Татьяна Дмитриевна", — говорится в сообщении.

Кузнецова родилась 14 июля 1941 года в Москве, 12 марта 1962 года она была зачислена на должность космонавта-слушателя второго отряда ЦПК ВВС, а в 1962 году была переведена на должность космонавта первого отряда.

В пресс-службе центра рассказали, что в 1961 году Кузнецова стала абсолютной чемпионкой Москвы по парашютному спорту, также она мастер спорта СССР по парашютному спорту. "К моменту зачисления в отряд космонавтов имела более 250 парашютных прыжков", — отметили в пресс-службе.

Руководство ЦПК, летчики-космонавты СССР и РФ, жители Звездного городка, Совет ветеранов общественной организации "Ветераны Звездного городка" выражают глубокие соболезнования родным и близким Кузнецовой.