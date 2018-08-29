МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решил выступить с телеобращением по вопросам изменения пенсионного законодательства, чтобы рассказать обо всех аспектах изменений и обозначить свою позицию, потому что эти вопросы важны и значимы для миллионов людей.

"Понимаю, насколько важны, значимы эти вопросы для миллионов людей, для каждого человека, поэтому обращаюсь к вам напрямую, чтобы подробно рассказать обо всех аспектах изменений, предлагаемых правительством, обозначить свою позицию и поделиться с вами своими предложениями, которые считаю принципиальными", — сказал Путин.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения предполагается сделать поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки, затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

По словам президента РФ, основная задача законопроекта — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы, а это значит не только сохранение, но и рост доходов пенсий нынешних и будущих пенсионеров. Как отметил Путин в телеобращении, именно для достижения этих целей законопроект наряду с другими мерами предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста.

Обращение Путина к россиянам по пенсионным изменениям >>