Обращение Путина к россиянам по пенсионным изменениям

- 12:30
- 12:28
Необходимо сохранить "пенсионные льготы" для тех, кто еще не вышел на пенсию
У людей были свои планы на ближайшие годы, их необходимо учитывать, объяснил Путин.
- 12:26
При выходе на пенсию надо учитывать не только возраст, но и стаж, отметил Путин
"Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42", - добавил президент.
- 12:25
Для ряда категорий граждан сохранится льгота и досрочный выход на пенсию
Это шахтеры, работники горячих цехов, химических производств, чернобыльцы, а также малочисленные коренные народы Севера.
- 12:25
Размер пособия по безработице для потерявших работу граждан предпенсионного возраста необходимо увеличить
- 12:23
Путин не исключил введения уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста
"Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста", —пояснил президент.
- 12:22
Для граждан, только готовящихся выйти на пенсию, предлагается льгота
Такие россияне могут оформить пенсию на полгода раньше.
- 12:20
Пенсионный возраст для женщин необходимо повышать не на восемь, а на пять лет
Также закон должен предусматривать досрочный выход на пенсию многодетным матерям.
- 12:19
Путин: "Тянуть нельзя"
Принятие временных и "косметических мер" будет нечестным по отношению к нашим детям, добавил президент.
- 12:15
Правительство рассматривало все альтернативные сценарии решения проблемы, заверил президент
"Однако все они в лучшем случае "латали дыры"... Мы не можем ставить пенсионную систему в зависимость от нефти и других международных рынков", - пояснил Путин.
- 12:14
С помощью предлагаемых изменений мы сможем увеличивать пенсии на тысячу рублей каждый год, подчеркнул президент.
- 12:12
Наступит время, когда у государства закончатся средства на индексацию пенсий, предупредил Путин
"Если не принимать мер, мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы, а значит доходы сегодняшних и будущих пенсионеров... Они будут обесцениваться", - пояснил президент.
- 12:10
Путин: за предлагаемыми изменениями стоят интересы граждан, это болезненно
- 12:07
Последние годы мы компенсировали провалы в экономике, а продолжительность жизни граждан выросла, отметил Путин
"Нам очень много предстоит сделать... но неоспоримым фактом является то, что темпы роста продолжительности жизни россиян одни из самых высоких в мире", - отметил президент.
- 12:05
Путин: в 2000-х я был против этих изменений, на такой момент такая позиция была обоснованной
Повышать пенсионный возраст в то время было невозможно из-за высокого уровня безработицы и инфляции, продолжительности жизни и большого числа граждан, живущих за чертой бедности, пояснил президент.
- 12:05
- 12:02
Путин: дискуссия о повышении пенсионного возраста началась не вдруг, об этом говорили давно, но решения не принимались
- 12:01
Путин: главная задача пенсионных изменений - обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы на годы вперед
- 11:56
Владимир Путин ранее заявлял, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако необходимо опираться на экономические оценки, и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, отмечал он.
- 11:52
Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждался давно, и летом правительство внесло, а Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении выхода возраста на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Согласно документу, преобразования начнутся в 2019 году и будут поэтапными.
Необходимость реформ в кабмине объяснили тем, что действующие нормы устанавливали еще много десятилетий назад, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас на каждого пенсионера приходится лишь двое работающих, а средняя продолжительность жизни увеличилась до 73-74 лет. Помимо этого в большинстве европейских стран пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
Обращение Путина к россиянам по пенсионным изменениям
- 12:30
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