Обращение Путина к россиянам по пенсионным изменениям

Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждался давно, и летом правительство внесло, а Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении выхода возраста на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Согласно документу, преобразования начнутся в 2019 году и будут поэтапными.

Необходимость реформ в кабмине объяснили тем, что действующие нормы устанавливали еще много десятилетий назад, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас на каждого пенсионера приходится лишь двое работающих, а средняя продолжительность жизни увеличилась до 73-74 лет. Помимо этого в большинстве европейских стран пенсионный возраст составляет 60-65 лет.