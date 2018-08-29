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Обращение Путина к россиянам по пенсионным изменениям

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Телеобращение Путина по пенсионным изменениям
(обновлено: 12:36 29.08.2018)
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Обращение Путина к россиянам по пенсионным изменениям
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  • 12:30

    Предложения президента будут оформлены в качестве поправок и внесены в Госдуму в ближайшее время

    "Нам предстоит непростое решение. Прошу отнестись к этому с пониманием", - завершил выступление Путин.

    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото

    Чем позже вносить пенсионные изменения, тем они будут жестче, заявил Путин

    Подробнее
  • 12:28

    Необходимо сохранить "пенсионные льготы" для тех, кто еще не вышел на пенсию

    У людей были свои планы на ближайшие годы, их необходимо учитывать, объяснил Путин.

  • 12:26

    При выходе на пенсию надо учитывать не только возраст, но и стаж, отметил Путин

    "Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42", - добавил президент.

  • 12:25

    Для ряда категорий граждан сохранится льгота и досрочный выход на пенсию

    Это шахтеры, работники горячих цехов, химических производств, чернобыльцы, а также малочисленные коренные народы Севера.

  • 12:25

    Размер пособия по безработице для потерявших работу граждан предпенсионного возраста необходимо увеличить

  • 12:23

    Путин не исключил введения уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста

    "Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста", —пояснил президент.

  • 12:22

    Для граждан, только готовящихся выйти на пенсию, предлагается льгота

    Такие россияне могут оформить пенсию на полгода раньше.

  • 12:20

    Пенсионный возраст для женщин необходимо повышать не на восемь, а на пять лет

    Также закон должен предусматривать досрочный выход на пенсию многодетным матерям.

  • 12:19

    Путин: "Тянуть нельзя"

    Принятие временных и "косметических мер" будет нечестным по отношению к нашим детям,  добавил президент.

  • 12:15

    Правительство рассматривало все альтернативные сценарии решения проблемы, заверил президент

    "Однако все они в лучшем случае "латали дыры"... Мы не можем ставить пенсионную систему в зависимость от нефти и других международных рынков", - пояснил Путин.

  • 12:14

    С помощью предлагаемых изменений мы сможем увеличивать пенсии на тысячу рублей каждый год, подчеркнул президент.

  • 12:12

    Наступит время, когда у государства закончатся средства на индексацию пенсий, предупредил Путин

    "Если не принимать мер, мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы, а значит доходы сегодняшних и будущих пенсионеров... Они будут обесцениваться", - пояснил президент.

  • 12:10

    Путин: за предлагаемыми изменениями стоят интересы граждан, это болезненно

  • 12:07

    Последние годы мы компенсировали провалы в экономике, а продолжительность жизни граждан выросла, отметил Путин

    "Нам очень много предстоит сделать... но неоспоримым фактом является то, что темпы роста продолжительности жизни россиян одни из самых высоких в мире", - отметил президент.

  • 12:05

    Путин: в 2000-х я был против этих изменений, на такой момент такая позиция была обоснованной

    Повышать пенсионный возраст в то время было невозможно из-за высокого уровня безработицы и инфляции, продолжительности жизни и большого числа граждан, живущих за чертой бедности, пояснил президент.

    Посетитель в зале библиотеки

    Продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года

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  • 12:05
  • 12:02

    Путин: дискуссия о повышении пенсионного возраста началась не вдруг, об этом говорили давно, но решения не принимались

  • 12:01

    Путин: главная задача пенсионных изменений - обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы на годы вперед

  • 11:56

    Владимир Путин ранее заявлял, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако необходимо опираться на экономические оценки, и если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть, отмечал он.

  • 11:52

    Вопрос повышения пенсионного возраста обсуждался давно, и летом правительство внесло, а Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении выхода возраста на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Согласно документу, преобразования начнутся в 2019 году и будут поэтапными.

    Необходимость реформ в кабмине объяснили тем, что действующие нормы устанавливали еще много десятилетий назад, когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас на каждого пенсионера приходится лишь двое работающих, а средняя продолжительность жизни увеличилась до 73-74 лет. Помимо этого в большинстве европейских стран пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

    Пожилая пара. Архивное фото

    Возраст выхода на пенсию в странах мира

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