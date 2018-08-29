Путин: женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65, заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны.

Путин отметил, что в проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет – до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет.

"Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет", — заявил президент РФ.

Обращение Путина к россиянам по пенсионным изменениям >>