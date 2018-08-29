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Общество

Предложения Путина по изменению пенсионного законодательства

(обновлено: 13:34 29.08.2018)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин обратился к россиянам, рассказав о причинах и деталях изменений пенсионного законодательства, выступление главы государства продолжалось около 35 минут.

Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию
Путин подчеркнул, что главная задача изменений — обеспечить устойчивость и стабильность пенсионной системы "на годы вперед".

При этом глава государства предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

Обращение Путина к россиянам по пенсионным изменениям >>

Предложения президента

  • Повышение пенсионного возраста для женщин нужно уменьшить с восьми до пяти лет (с 63 до 60). Кроме того, право досрочного выхода на пенсию получат многодетные матери.

"То есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас: они смогут выходить на пенсию в 50 лет", — заявил президент.

  • Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установят особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
  • Государство предусмотрит дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.

"Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста", — подчеркнул глава государства.

  • Для граждан предпенсионного возраста появится специальная программа по повышению квалификации. Она будет финансироваться из федерального бюджета.
  • Размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличится более чем в два раза — с 4900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года, период выплаты составит один год.
  • Для коренных малочисленных народов Севера сохранятся действующие условия назначения пенсий.
  • Неработающие пенсионеры, живущие на селе, получат 25-процентную надбавку к пенсии (при условии не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве).
  • Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, снизится на три года. Для женщин — до 37 лет, а для мужчин — до 42.
  • До завершения реформы пенсионной системы сохранятся все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года (по налогам на недвижимость и землю).

Изменения назрели

Парламентско-общественные слушания на тему: Совершенствование пенсионного законодательства проходят в Государственной думе РФ. 21 августа 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В Госдуму поступили 100 поправок к законопроекту о пенсионных изменениях
Путин напомнил, что дискуссия о повышении пенсионного возраста шла еще в советское время, однако этот вопрос "постоянно откладывался" и решения не принимались.

Президент отметил, что в 2020-х годах Россия столкнется с демографическими проблемами, обусловленными кризисом 1990-х годов.

"И сейчас именно это крайне малочисленное поколение родившихся в 90-е входит в трудоспособный возраст. В связи с этим еще больше возрастает нагрузка и на пенсионную систему, ведь она у нас построена в основном на солидарном принципе", — отметил глава государства.

По словам Путина, если проявить нерешительность сейчас, то в долгосрочной перспективе это может поставить под угрозу стабильность общества, а значит, и безопасность страны.

"Мы должны развиваться. Должны преодолеть бедность, обеспечить достойную жизнь для людей старшего поколения — и сегодняшних, и будущих пенсионеров", — добавил президент.

Изменения в законодательстве

Мужчина на велосипеде в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кому выгодно повышение пенсионного возраста
Государственная дума 19 июля поддержала в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство. Проект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Планируется, что изменения будут поэтапными и начнутся в 2019-м. Госдума одобрила базовые положения законопроекта. Теперь до 24 сентября к документу будут собирать различные поправки. Затем документ пройдет второе и третье чтения и поступит в Совфед.

Законопроект, как отметили в кабмине, позволит поднять пенсии неработающих пенсионеров в 2019 году на тысячу рублей. К 2024-му выплата составит около 20 тысяч рублей в месяц — примерно на 35 процентов выше, чем в 2018 году.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Установлен он еще десятилетия назад. Вопрос об изменениях в пенсионное законодательство обсуждается достаточно давно. Необходимость изменений вызвана выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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Общество
Комментарии
45 пользователей оставили 48 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
shumov.1973
Пришел плохой рэкетир, назначил штраф 100 тысяч, но тут появился добрый и штраф снизили до 70 тысяч, не смотря даже на то, что у человека и 10 нет.
12:44
29.08.2018
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marina19636637
Все было предсказуемо изначально, что "реформу" протащат в любом случае, просто слегка откорректируют. Заложить сначала более жесткие параметры, а затем ,"прислушаясь" к негодующим жителям, смягчить. Все ожидания оправдались, власть продолжает свою дальнейшую игру против электората, руководствуясь своими личными выгодами.
12:48
29.08.2018
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