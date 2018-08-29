МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил на переходный период считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

"Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50-ти работу действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер", — заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам.

Обращение Путина к россиянам по пенсионным изменениям >>