В Петербурге создадут новую систему медико-социальной помощи пожилым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Правительство Санкт-Петербурга во вторник на заседании утвердило "дорожную карту" по созданию комплексной медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста на 2019-2021 годы, передает корреспондент РИА Новости.

"Вопросы повышения качества оказания социальных услуг и медицинской помощи гражданам пожилого возраста находятся в центре внимания правительства Санкт-Петербурга. По данным автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", в городе проживают 1,167 миллиона лиц пожилого возраста старше 60 лет, что составляет более 21,8% от общей численности населения города", — сказал на заседании городского правительства председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

При этом ежегодно растет показатель ожидаемой продолжительности жизни, в 2017 году этот показатель составляет 75,5 года, относительно 2011 года показатель увеличился на 2,4 года (73,1 года).

Главная цель "дорожной карты" – комплексная поддержка и повышение качества жизни старшего поколения, оптимизация всех имеющихся в городе ресурсов социального и медицинского обслуживания. Для этого планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми петербуржцами и инвалидами, включающую сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь, а также обеспечить дальнейшее развитие гериатрической службы за счет открытия гериатрических кабинетов в районах и отделений в поликлиниках.

Власти собираются создать в городе единый Центр организации социального обслуживания, куда пожилые люди смогут обращаться за помощью и узнавать обо всех медицинских и социальных услугах, которые предоставляются в Петербурге. До сих пор информацию об этих услугах можно было получить в разных учреждениях.

Кроме того, планируется создать Геронтологический центр и Социально-оздоровительный центр, оптимизировать работу всех учреждений социального обслуживания, стационаров, и решить проблему межведомственной разобщенности социальных и медицинских учреждений. В городе будут построены два новых психоневрологических интерната и дополнительные корпуса в двух уже работающих учреждениях. Планируется капитально отремонтировать здания четырех стационаров общего типа и трех психоневрологических интернатов.

"Задача власти сегодня – это создать такую программу долговременного ухода, которая бы покрыла вниманием власти любого человека. Сейчас человек со своими нуждами приходит во власть, пишет заявление и просит об оказании той или иной социальной помощи, но большой процент людей даже не знают, что с той или иной бедой можно обратиться к власти и получить совершенно безвозмездно социальную или медицинскую помощь. Мы хотим, чтобы ни один человек не остался без внимания, чтобы система выявляла таких людей, чтобы она доходила до каждого человека", — сказала журналистам вице-губернатор города Анна Митянина.

"План мероприятий абсолютно актуальный и корректный. Он разработан для того, чтобы ни один человек не выпал из поля зрения города. Необходимо организовать 100%-ую диспансеризацию населения и постоянный мониторинг здоровья жителей Санкт-Петербурга, особенно тех, кто перешагнул 40-летний рубеж, чтобы своевременно оказать помощь и как можно дольше продлить активную жизнь каждого петербуржца", — отметил на заседании губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.