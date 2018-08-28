В Минпросвещения ответили на слова Жириновского о классном руководителе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Назначение школьного учителя классным руководителем зависит от уровня его профессионализма, а не от пола, заявил статс-секретарь, замминистра образования и науки РФ Павел Зенькович, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского ставить на эти должности только мужчин.

Ранее Жириновский свое предложение назначать классными руководителями в школах только мужчин назвал "одной из форм профилактики юношеского радикализма". По его мнению, в женщинах больше сочувствия, а "мужчина сильнее и представляет собой больший авторитет для подростков".

"Вы знаете, у нас по конституции какая-то гендерная преференция по закону об образовании не предусмотрена. Поэтому, мне кажется, тут важен, в первую очередь, профессионализм. А профессионализм предусмотрен как педагогам-мужчинам, так и педагогам-женщинам в равной степени", — сказал РИА Новости Зенькович.