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Общество

В Москве могут появиться более 100 резиновых пешеходных переходов

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве. Архивное фотоАвтомобильное движение в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Эксперимент по установке приподнятых резиновых пешеходных переходов стартовал в Москве, в случае его успешности в столице могут появиться более 100 таких "зебр", сообщил журналистам руководитель дирекции эксплуатации ЦОДД Андрей Алексеев во вторник.

Велосипедисты едут по пешеходному переходу. архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В ЦОДД постоянно ведутся работы по повышению безопасности на дорогах. За последние два года в Москве было построено и реконструировано более 300 светофорных объектов.

"Сейчас мы находимся на Керченской улице, здесь проводится эксперимент по установке нового приподнятого пешеходного перехода. Он изготовлен из резиновой смеси, его установка достаточно быстрая, не требует локальных строительных мероприятий", — сказал  Алексеев.

Он напомнил, что похожий опыт использовался ранее, когда в центре города устанавливали приподнятые пешеходные переходы из брусчатки.

Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
© Fotolia / Giuseppe Porzani
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"Статистика показывает, что число ДТП снижается в таких местах, но использование приподнятых пешеходных переходов из брусчатки сложно в использовании — от тяжелой техники быстро приходит в негодность, поддержание в рабочем состоянии очень затратно", — пояснил он.

В течение около двух-трех месяцев резиновые "зебры" будут использоваться экспериментально, а дальнейшем их планируют устанавливать повсеместно.

"Пока мы поводим эксперимент, чтобы определиться с техническим решением, если это решение себя хорошо зарекомендует, тогда мы будем собирать вместе с префектурами заявки на установку данных пешеходов. Сегодня мы прогнозируем, что будет более 100 таких переходов. Около 2-3 месяцев понадобится для понимания успешности эксперимента, этот период, думаю, будет показательным", — добавил Алексеев.

Открытие новой эстакады
© Фото : Евгений Самарин
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По его словам, такие "зебры" должны улучшить безопасность переходов, поскольку водители при его переезде снижают скорость.

Через данный переход идет большой поток пешеходов с детьми и учащиеся. В последние годы на данном участке было зафиксировано 5 ДТП с участием пешеходов. В качестве эксперимента принято решение установить приподнятый пешеходный переход, который позволяет обеспечить безопасность — видя его, водители снижают скорость.

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