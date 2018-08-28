Глава Тывы рассказал, как общались на отдыхе Путин, Шойгу и Бортников

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Глава Тывы Шолбан Кара-оол по итогам неформального визита в регион президента РФ Владимира Путина признался, что ему было приятно наблюдать за тем, как общаются, поддерживая друг друга, глава страны и высшие государственные чиновники.

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел выходные на Енисее в Тыве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Также главу государства сопровождали руководитель Тывы Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Судя по размещенным фотографиям, президент был собирал грибы и катался на катере по Енисею.

По словам главы Тывы, этот визит был, скорее, личным, а не служебным. "Руководители, которые держат в руках как минимум безопасность всей страны (Шойгу и Бортников. — Прим. ред)… И мне было как минимум поучительно быть в кругу высоких должностных лиц государства. Понятно, что я их видел прежде всего как в личностной среде, где они были скорее друзьями, соратниками, чем, скажем, должностными лицами. И в этом отношении мне было приятно наблюдать, как они друг друга поддерживают, как они общаются", — рассказал Кара-оол РИА Новости.

Он отметил, что Путин приезжает в Тыву практически ежегодно. "То, что президент приезжает в Тыву, за этим кроется прежде всего его уважение к народу. Народ Тывы любит Путина, и Путин любит Тыву, вот это и есть основной результат", — подчеркнул глава региона.

В августе прошлого года Путин сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщал Песков, президент два часа "гонялся за щукой" в горном озере. Тогда главу государства сопровождали Шойгу, глава Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.