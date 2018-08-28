Опубликовано видео отдыха Путина в Туве

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На сайте Кремля опубликованы кадры с отдыха Владимира Путина в Республике Тыва.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин по пути в Кемерово президент остановился в Туве на несколько дней.

Компанию Путину составили министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава республики Шолбан Кара-оол.

На фотографиях видно, как они собирают грибы и ягоды, сплавляются по реке на лодке, гуляют по горам.

Президент отдельно отметил красоту тувинских лесов. "Вот это да, сказочный лес", — сказал глава государства.

Очень интересный способ собирать грибы 🍄 Путин в Туве с Шойгу pic.twitter.com/6MmKSbk9ZB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 августа 2018 г.

​В августе прошлого года Путин сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. По словам Пескова, президент два часа в горном озере "гонялся за щукой". Путина тогда сопровождали Шойгу, глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.

Рабочая поездка в Сибирь

В рамках рабочей поездки в Сибирь Путин во вторник посетит Новосибирскую и Омскую области.

В Новосибирске глава государства выступит на пленарном заседании международного форума "Технопром-2018", а также осмотрит стенды на выставке технологического развития.

Затем президент прибудет в Омскую область, где проведет совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства.