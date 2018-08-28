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Общество

"Они конченые". Банда подростков избила отдыхающих в центре Петербурга

(обновлено: 08:10 28.08.2018)
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© Группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в социальной сети "ВКонтакте"Пострадавшие в результате нападения подростков в Санкт-ПетербургеПострадавшие в результате нападения подростков в Санкт-Петербурге
© Группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в социальной сети "ВКонтакте"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. В центре Санкт-Петербурга два десятка несовершеннолетних напали на семейную пару, сломав мужчине нос, а после избили отдыхающих в парке. У одного из пострадавших — перелом челюсти. На этом дебоширы не остановились: изуродовали припаркованную машину, разгромили витрину магазина и налетели на пожилую женщину на остановке. Все это они проделали за несколько часов. Очевидцы подали с десяток заявлений в полицию, однако подозреваемые на свободе. Дело в том, что никому из них нет 18 лет. При этом сотрудники полиции знают в лицо практически каждого, поскольку в отделении они частые гости.

Подростковая жестокость
© Depositphotos / bodnarchuk
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"Была какая-то фантасмагория"

Вечером 24 августа Владимир Лебедев с друзьями тихо отдыхали в Таврическом саду, никому не мешали. Неожиданно в парке появилась группа подростков, начали шуметь.

"Ребята были неадекватны — то ли пьяны, то ли под действием каких-то наркотических средств. Они кричали что-то оскорбительное в адрес всех подряд и нарывались на конфликт. Потом, как ураган, стали громить, ломать", — рассказывает он. И объясняет: в парке по большей части находились взрослые люди, пенсионеры, женщины с маленькими детьми, никто из отдыхающих не был готов к агрессивным выходкам малолетних хулиганов.

"Мы насчитали около двадцати ребят. Ситуация накалялась. Возникла потасовка. Подростки кого-то били, кричали, что сейчас всех расстреляют. Одной женщине ударили по голове ногой и отобрали телефон, потому что она снимала их бесчинства на камеру. Мы сразу вызвали полицию, причем с разных номеров. Удивительно, но ни на один вызов реакции не последовало", — продолжает Владимир.

Молодой человек уточняет, что от кровавой потасовки всех спасла скорая помощь, проезжавшая мимо: налетчики спутали проблесковые маячки с мигалкой полиции и разбежались.

"Люди были в шоке. В парке одному мужчине сломали челюсть, потребовалась госпитализация. Остальные отделались ссадинами. Досталось и женщинам, от бешеных малолеток пострадали все", — резюмирует Владимир.

Собрали по крупицам

Чтобы восстановить хронологию событий и добиться полноценного расследования, пострадавшие бросили клич в соцсетях — в итоге набралось почти 20 человек, кто так или иначе столкнулся с теми молодчиками. Выяснилось, что дебош в парке — не единственное "развлечение" подростков в тот вечер.

Ксения Исраелян 25 августа вместе с Игорем, которому сломали челюсть, поехала в отделение полиции, чтобы написать заявление, и познакомилась там с еще несколькими пострадавшими.

"Увидела в полиции двух подростков. Несовершеннолетнего сразу забрали, но я его узнала. Оказалось, что второму тоже нет 18 лет, однако он до последнего называл не свои данные, а друга, врал, путал полицейских. Потом пришла его мама и молча увела подростка домой", — описывает происходившее Ксения.

Пострадавших возмутило, что дебоширов не задержали, а отпустили на все четыре стороны, несмотря на очевидную серьезность ситуации. "Они прекрасно понимали, что им ничего не будет. Поэтому так себя и вели — как звери. Кроме того, мы узнали, что их путешествие началось с кафе неподалеку от сада. Там они просто хулиганили — переворачивали мусорные ведра, срывали плакаты. Потом выяснилось, что до этого они избили парня — в шесть вечера, в людном месте, просто так, без причины. Может быть, от их действий и еще кто-то пострадал", — делится с РИА Новости подробностями собеседница.

Драка подростков
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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По ее словам, Игорю сломали челюсть исподтишка: подошли сзади и ударили в тот момент, когда он не видел нападавшего. Убежав из парка, восстанавливает хронологию Ксения, хулиганы атаковали Всеволода, который шел с женой мимо музея Суворова. РИА Новости связалось с ним. Всеволод сообщил, что школьники просили у него сигареты и хамили. Возникла потасовка. Толпой они напали на него, повалили на землю и сломали нос. Когда его жена подняла шум, налетчики скрылись. Однако, отмечает пострадавший, камеры музея зафиксировали весь инцидент.

"Подростки убежали в магазин, шумели там. Продавец тоже написала заявление в полицию, с ней встретились. Еще есть информация, что после этого группа двинулась дальше по улице и напала на пенсионерку на остановке. Что с ней — неизвестно", — перечисляют "подвиги" малолеток собеседники агентства.

Браслет на щиколотке

Компанию хулиганов быстро вычислили в соцсетях. Ксения нашла и узнала почти всех участников бесчинств, они и не скрываются. В аккаунте предположительного "лидера банды" опубликовано видео драки, на котором они избивают парня и заставляют просить прощения. На ролике отчетливо слышен детский голос. У девочек — преимущественно фотографии с неприличными жестами, ненормативной лексикой. Некоторым из них нет и 14 лет, если верить датам рождения, указанным в профилях. Но главная примета: у двух парней — браслеты на щиколотках, а значит, у них уже есть судимости.

РИА Новости связалось с подругой малолетних преступников. Она живет с ними в одном районе — у площади Александра Невского. Олеся (имя изменено) говорит, что ребята "часто тусуются по дворам", в парках наподобие Таврического.

"В основном их родители пьющие. Хотя у некоторых вполне благополучные семьи. Кое-кто из этой компании учится в спецшколе и давно состоит на учете. Они ничем не занимаются, это даже не околофутбольщики, подражают культуре АУЕ, за глаза оскорбляют сотрудников полиции и так далее. Они конченые. Только хулиганят, выпивают, и больше никаких развлечений в жизни", — рассказывает Олеся.

Она обращает внимание на то, что еще несколько лет назад такой агрессии среди ее сверстников не было, однако все в корне изменилось, когда двое друзей вернулись из колонии для малолетних преступников.

Исправительные колонии в Киргизии
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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"Это те, что с браслетами на фото: они сидели за грабеж, разбой и угон. Из-за браслета им нельзя находиться на улице дольше трех часов, и то только в своем районе. Но, как видите, этого вполне достаточно, чтобы хулиганить. Были моменты, когда они далеко уходили, потом полиция приезжала к ним домой. Так что 76-й отдел (отдел полиции, куда доставили дебоширов и где принимали заявления пострадавших. — Прим. ред.) их хорошо знает", — объясняет девушка.

Ждать ли наказания

Пострадавшие от рук подростков считают, что все они должны понести максимально строгое наказание и не избежать лишения свободы. Люди готовы писать коллективные жалобы в полицию и прокуратуру. Пока оперативники работают отдельно с каждым пострадавшим. В пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу РИА Новости подтвердили, что сейчас по всем поступившим сообщениям ведется проверка, устанавливаются личности участников конфликта. После этого возбудят уголовное дело.

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