Кириенко рассказал о будущем форума "Таврида"

СЕЛО СТЕРЕГУЩЕЕ (Крым), 27 авг — РИА Новости. Всероссийский образовательный молодежный форум "Таврида" может стать круглогодичным и сменить место проведения, но он все равно останется в Крыму, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В понедельник на форуме прошла мотивационная сессия "Россия – страна возможностей", участником которой стал Кириенко.

"Мы сейчас обсуждаем, что надо делать новую, хорошую "Тавриду". Тогда у меня к вам задача — давайте вместе подумаем, как это надо сделать. Как сделать так, чтобы атмосфера не пропала, как то, ради чего вы все, мы все сюда приезжаем, чтобы это не пропало. Но организационные и бытовые условия, да и технические… значит, нам надо выбрать место, где мы хотим это сделать. Мы с организаторами убеждены, что это должен быть Крым, "Таврида" из Крыма уйти не должна. А вот где? Я прошу вас подумать и дать свои предложения", — сказал Кириенко на форуме.

Он добавил, что можно подумать и над тем, чтобы форум проходил не только летом — чтобы он мог быть круглогодичной, хотя, возможно, и с меньшим числом участников.

Всероссийский молодёжный форум "Таврида", который завершится 31 августа, проходит в шесть смен. Участниками мероприятия станут 3 тысячи молодых архитекторов, кинематографистов, поэтов, актёров, режиссёров, музыкантов, волонтёров и менеджеров в сфере культуры и искусства из всех регионов России. Организаторами форума выступают Роскультцентр при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

Впервые форум историко-патриотической направленности "Таврида" прошел в Крыму с 10 по 20 августа 2014 года. В нем приняли участие около 1,7 тысячи человек в возрасте до 35 лет из России и 60 государств.

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