В Ульяновской области пройдет Всероссийский форум молодых талантов

УЛЬЯНОВСК, 22 авг — РИА Новости. Всероссийский форум молодых талантов пройдет в Ульяновской области с 26 по 28 августа при поддержке министерства просвещения и региональных властей, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"Ульяновскую область на форуме представят более 100 детей — победители всероссийских олимпиад и соревнований, педагоги образовательных организаций. Приглашенными гостями данного события станут представители ведущих российских организаций, осуществляющих работу с талантливыми детьми. Это и представители Агентства стратегических инициатив, образовательного центра "Сириус", "Кванториум", других всероссийских центров, а также известные деятели спорта, культуры, науки", — цитируется в сообщении руководитель региональной программы "Ковровая дорожка" Галина Пазекова.

По сообщению пресс-службы, в рамках форума состоится пленарное заседание, "круглые" столы", выездные презентации регионального опыта работы с талантливой молодежью, мастер-классы для юных участников, встречи с федеральными спикерами. 28 августа запланировано совещание с представителями министерства просвещения РФ по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью в 2018 — 2019 году.

"Исходя из задач, поставленных президентом и губернатором, мы активно создаем условия для реализации важнейшего принципа — непрерывность образования. К этой работе подключаются школы, вузы, работодатели. Мы также развиваем у себя систему ранней практики молодёжи в организациях Ульяновской области. Для этого расширим участие в федеральном проекте "ДжуниорСкиллс", — сказала первый зампредседателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба, слова которой приводятся в сообщении.

Кроме того, как отметила Уба, в этом году Ульяновская область стала пилотной площадкой еще одного федерального проекта АСИ "Кадры для будущего".

"У нас также есть планы по расширению сети детских технопарков "Кванториум". Кроме того, уже приняты решения по инфраструктуре, поэтому с этого года мы начали создавать на базе образовательного цента "Алые паруса" свой центр по работе с талантами. И это лишь небольшой региональный опыт, который будет представлен нашим коллегам из других регионов", — добавила она.

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