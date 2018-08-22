В Ульяновской области увеличат финансирование проектов по благоустройству

УЛЬЯНОВСК, 22 авг — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил профильным ведомствам в 2019 году предусмотреть в местном бюджете дополнительно 200-300 миллионов рублей на финансирование проектов по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"В нашей области реализуется федеральный проект по формированию комфортной городской среды (ФКГС) и региональный проект "Пятилетка благоустройства", обновляются дворы и общественные пространства в городах и районных центрах региона. Но мы пошли дальше и приняли на себя обязательства по формированию комфортной среды проживания и в селах. Планируем, что до 2024 года мы включим в эту программу максимально возможное количество населенных пунктов. До сентября должны быть собраны предложения от органов власти, жителей, бизнеса. Мы планируем увеличить областное финансирование проекта примерно на 200-300 миллионов рублей", — цитирует пресс-служба губернатора Морозова.

По данным пресс-службы, в 2017 году общая сумма средств, направленных на реализацию проекта, составила 319 миллионов рублей, из них 223 миллиона рублей были выделены из федерального бюджета и 95 миллонов из из областного. В 2017 году было обновлено 161 двор и 19 общественных пространств в 7 муниципальных образованиях региона.

В этом году местная составляющая проекта усилена: в него включились все муниципальные районы, запущена программа по поддержке инициатив по благоустройству ТОС. Сумма финансирования проекта составила 460 миллионов рублей, из которых 233 миллиона выделено из федерального бюджета, а региональная часть увеличено вдвое — на обновление территорий было направлено уже 203 миллиона рублей. К концу года в регионе будет завершена реновация 95 дворовых территорий и 34 общественных пространств: парков, скверов, центральных площадей в 28 населенных пунктах.

"В этом году нам удалось получить дополнительные средства из федерального бюджета — города Сенгилей и Инза стали победителями всероссийского конкурса малых городов и получат 85 миллионов рублей. В городах будут реализованы масштабные проекты, которые призваны не просто обновить территорию, раскрыть ее потенциал, а создать новую экономику места. Также мы пытаемся стимулировать муниципалитеты благоустраивать свои территории путем участия в различных региональных конкурсах, реализуем образовательные проекты, которые учат местных специалистов как это делать в соответствии с современными требованиями и стандартами", — приводятся в сообщении слова куратора проекта ФКГС в регионе, заместителя председателя правительства Ульяновской области Светланы Колесовой.

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