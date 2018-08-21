Онищенко назвал главный риск сокращения продолжительности жизни у мужчин

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Одинокие мужчины входят в группу риска ранней смерти, возраст их "недожития" составляет более девяти лет, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Самым большим риском сокращения продолжительности жизни человека является холостяцкая жизнь мужчины: три с половиной тысячи суток недожития — это девять лет и семь месяцев", — заявил Онищенко на парламентско-общественных слушаниях в Госдуме по совершенствованию пенсионного законодательства.

Депутат добавил, что одинокие женщины "не доживают" 1,6 тысячи суток, что "в два раза меньше, чем мужчины", добавил он.

"Поэтому создание семьи сегодня — это вовсе не экономическая категория, но она играет большую роль", — отметил Онищенко.