Проект RT #1917LIVE получил золото Project Isaac Awards от журнала Adweek

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Международный Twitter-проект RT #1917LIVE получил престижную награду от одного из ведущих мировых журналов о рекламе — Adweek.

Золото премии Project Isaac Awards в категории "Медиа: инновации в печати" выиграла интерактивная книга проекта "Русская революция в твитах". Издание стало итогом масштабной исторической реконструкции событий 1917 года в России, которая была реализована телеканалом на платформе Twitter. В рамках #1917LIVE десятки аккаунтов в режиме реального времени публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II, Ленина и Керенского до простых рабочих и солдат.

"Это уже наша вторая премия от Adweek за год, и для нас это огромная честь. Adweek — одно из главных и самых популярных изданий в рекламной индустрии и всегда собирает очень сильное жюри для своих премий", — сказал автор идеи проекта Кирилл Карнович-Валуа.

В январе 2018 года проект RT #1917LIVE завоевал высшую награду Adweek ARC Awards, отмечающей самые инновационные проекты в области рекламы и медиа.