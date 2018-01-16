Телеканал RT получил престижную премию Adweek ARC Awards

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Телеканал RT стал первым российским брендом, получившим высшую награду престижной премии Adweek ARC Awards. Проект канала #1917LIVE, посвященный 100-летию российской революции, выиграл в категории "Лучшее использование медиа".

По словам автора идеи #1917LIVE Кирилла Карновича-Валуа, получить высшую оценку этой премии — большая честь.

"#1917LIVE стал масштабным образовательным экспериментом в Twitter — в течение года в режиме реального времени мы рассказывали о событиях столетней давности. И мы рады, что наш проект был отмечен высоким жюри премии ARC Awards", — заявил он.

Проект #1917LIVE был запущен в конце 2016 года и представлял собой одну из наиболее масштабных исторических реконструкций, когда-либо реализованных в Twitter. В рамках проекта в соцсети были созданы аккаунты, которые велись от имени исторических личностей, связанных с революцией, от Николая II до Александра Керенского.

Все аккаунты были связаны несуществующей газетой Russian Telegraph, которая после революционных событий якобы была переименована в The Revolutionary Times.

Проект завершился в конце 2017 года. К тому моменту на его аккаунты были подписаны более 250 тысяч пользователей, среди них — мэр Риги Нил Ушаков, посол Испании в России, британские и итальянские парламентарии, а также журналисты многих СМИ.

Adweek ARC Awards учреждена журналом о рекламе Adweek. В жюри входят представители крупных рекламных компаний. Церемония вручения состоится 18 января на фестивале независимого кино Sundance.