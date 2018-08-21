Ульяновская область запустит проект по изучению национальных языков

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает необходимым запустить проект по изучению на разговорном уровне языков национальностей, живущих на территории региона.

"Ульяновская область — уникальный многонациональный регион. Здесь проживают представители более 120 народов. Мы очень многое делаем для сохранения развития национальной культуры. Эта задача крайне актуальная и имеет высокое государственное значение. Сохраняя родной язык, мы сохраняем региональный патриотизм. Через различные познавательные формы у нас более восьми тысяч наших детей осваивают татарский, чувашский или мордовский языки. Считаю, что необходимо запустить проект по изучению на разговорном уровне языков национальностей, живущих на территории области", — цитирует пресс-служба губернатора Морозова.

По сообщению пресс-службы, в настоящее время в Ульяновской области культуру родного народа изучают в 259 школах. Для учащихся и педагогов организованы различные формы мероприятий в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики РФ.

Например, важным направлением является развитие олимпиадного и конкурсного движения школьников по татарскому, чувашскому и эрзянскому языкам и литературе. Победители регионального этапа успешно принимают участие в межрегиональных и международных олимпиадах.

"Например, в этом году в финале международной олимпиады по татарскому и чувашскому языку наши представители заняли призовые места. Кроме того, для учащихся в этом году был организован "Фестиваль народов Поволжья", работали профильные смены на базе оздоровительных и палаточных лагерей. Одной из инновационных форм работы с нового 2018-2019 учебного года станет запуск дистанционной школы по продвижению родного языка, где в числе приоритетных направлений будет повышение качества преподавания языков", — приводятся в сообщении слова министра образования и науки Ульяновской области Натальи Семёновой.

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