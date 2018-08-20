"Губернаторская ипотека" поможет более 300 бюджетникам Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 20 авг — РИА Новости. Более трехсот бюджетников Ульяновской области получат в текущем году помощь по программе "Губернаторская ипотека" при покупке жилья. Сумма единовременной выплаты составляет 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.
По информации региональной пресс-службы, с 2018 года благодаря сотрудничеству правительства области и АО "Дом.РФ" гражданину-заёмщику предоставляется право выбора формы использования единовременной выплаты. Сумму в 150 тысяч рублей можно направить не только на оплату первоначального взноса, но и на компенсацию снижения размера процентной ставки, а также совместить эти две возможности.
"Согласно программе, работникам областных государственных и муниципальных учреждений Ульяновской области предоставляется за счёт бюджетных средств единовременная социальная выплата на оплату части первоначального взноса при получении ипотечного кредита в размере 150 тысяч рублей. Еще в прошлом году сумма была на 50 тысяч рублей меньше. Субсидию могут получить работники бюджетных организаций и IT-компаний. С начала реализации программы уже более тысячи молодых специалистов смогли взять льготный ипотечный кредит на приобретение жилья в развитых микрорайонах город", — приводит пресс-служба слова министра промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина.
Программа "Губернаторская ипотека" действует с 2015 года. Льготные условия приобретения жилья в строящихся домах у партнеров-застройщиков по ней могут получить работники областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и других.