Российский анклав. Жители дома в Ростовской области платят за газ Украине

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. В поселке Чертково Ростовской области живут на две страны: тут Россия, а через дорогу уже Украина. Когда-то это был один населенный пункт, однако после распада СССР его разделили пополам, по железнодорожному полотну. Украинская часть получила название Меловое. Последние два года ростовские власти переселяли людей, оказавшихся на "островках" российской территории, на "материк". Но остался один дом прямо на границе. Его жители платят за коммуналку Украине, хотя фактически здание находится в России.

Платить за газ дороже

С появлением в поселке государственной границы в интересное положение попали четыре многоквартирных дома с адресами МПС-10, МПС-12, МПС-49 и МПС-50 — в прошлом они принадлежали Министерству путей сообщения, отсюда и аббревиатура. Юридически здания российские, но с трех сторон окружены украинской территорией.

Попасть отсюда на работу или в больницу жильцы могли только через таможенный пункт на границе или по тропинке через пути, огромную насыпь и дальше пешком по нейтральной полосе. Такие маневры доставляли всем большие неудобства, в итоге правительство Ростовской области переселило жителей этих домов на "большую землю".

Проблемный дом по адресу улица Транспортная, 2, попал скорее в бюрократическую ловушку: еще в советское время его построил местный мясокомбинат (впоследствии стал российским предприятием, но давно обанкротился). Газ и электричество провели тогда из Мелового, и теперь за коммунальные услуги жильцы частично платят Украине.

Для этого им приходится пересекать границу. Ольга Павлова (фамилия изменена по ее просьбе) говорит, что до марта 2015-го особых проблем не возникало. Но потом пропускной режим усилился — для перехода обязательно нужен загранпаспорт. У многих пожилых и инвалидов таких документов нет, а значит, путь им на украинскую сторону заказан.

По словам Ольги, им приходится просить знакомых, которые едут через границу, заплатить скопом за всех сразу. Это получается не всегда, в итоге накапливаются долги. Осложняет ситуацию и то, что цена за газ, по сравнению с российскими тарифами, существенно выше. "Да и хлопотно это чересчур — мало кто хочет связываться", — разводит руками женщина.

В доме сейчас осталось всего восемь семей — остальные уехали сами, не дождавшись расселения и устав от бесконечных проблем.

Кроме всего прочего, юридически у дома украинский адрес, хотя и расположен он на российской территории. Поэтому жильцы переживают, что из-за такой путаницы украинская сторона рано или поздно просто отключит их от снабжения — тогда людей ждет холодная зима.

Глава Чертковского района Ольга Подгорная объяснила корреспонденту РИА Новости, что этот дом остался единственным в так называемом анклаве, однако в скором времени ему присвоят российский адрес. При этом о переселении в новое жилье, как в случае с обитателями бывших зданий МПС, переговоры не ведутся.

© фото из личного архива Сергея Малькина Жители Чертково называют отрезанную от границы улицу "закутком" © фото из личного архива Сергея Малькина Жители Чертково называют отрезанную от границы улицу "закутком"

"Процедура эта небыстрая, документация оформляется через суд. Мы оказываем жителям правовую поддержку, поэтому в курсе ситуации. Однако то, что им могут отключить воду, газ или свет, не более чем слухи. Украинская сторона в этом не заинтересована и отключать ничего не будет", — заверила глава района.

"Пограничников видели только в кино"

Есть проблемы и у обитателей домов на четной — российской — стороне улицы Дружбы Народов. Нечетная уже украинская.

Сергей Малькин живет на этой улице 30 лет. Он рассказывает, что еще в начале нулевых годов границы как таковой не было. "Единственное напоминание — пунктирная линия на асфальте и надпись "Россия — Украина". Туристы ездили, фотографировались. Мы смеялись — как ловко можно перейти границу. Никаких заборов тогда не было. Пограничников видели только в кино", — шутит Сергей.

Заграждение построили в 2010-м — вдоль железной дороги. При этом улица Дружбы Народов целиком находится за насыпью. "То есть мы, жители четной стороны, в своем же родном государстве остались за забором", — сетует Малькин.

Формально он и его соседи — всего около 300 человек — живут и работают в России, но каждый день проезжают через КПП. По словам Сергея, ездить приходится очень часто, по три-четыре раза ежедневно. После ввода в строй новой ветки Журавка — Миллерово в 2017 году Чертково потеряло статус узловой станции, основная магистраль теперь в 25 километрах от райцентра. Поезда идут через новую станцию Кутейниково рядом с хутором Марьяны. Однако через Чертково все еще проходят грузовые составы, следующие на Юг России, — два или три раза в сутки.

"Работа, покупки и так далее — можете представить, сколько времени уходит впустую. Утром, когда едешь на работу, ворота, как правило, закрыты. Приходится ждать, пока придут пограничники и откроют. Если возвращаешься домой после восьми вечера, то опять же ворота закрыты — снова ждешь", — описывает быт житель Чертково.

Позвать кого-то в гости для него целое дело. "Это значит, что мне нужно идти и встречать людей на переезде. Просто так их не пустят. Не говорю уже про скорую, почту или полицию: если нет загранпаспортов — и их не пустят, да и долго это. Или, не дай бог, пожар — никто не приедет, все сгорит", — возмущается Сергей.

Эти дома в программу переселения не попадали и едва ли попадут. А купить жилье на "полноценной" российской территории не все могут. "При зарплате в 15 тысяч рублей накопить на недвижимость нереально. Продать этот дом и купить новый — да где ж найти такого покупателя. Так и живем", — ставит точку Сергей.