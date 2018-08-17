Актер из сериала "Убойная сила" попал в реанимацию

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России Евгений Леонов-Гладышев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил "Пятый канал".

По предварительным данным, актера экстренно госпитализировали после кровоизлияния в мозг. Он находится в отделении нейрохирургии Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга.

На счету Евгения Леонова-Гладышева более семидесяти ролей в театре и кино. Снимался в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя", где сыграл роль оперативника Василия Векшина, а также в сериале "Убойная сила" (майор милиции Шишкин).