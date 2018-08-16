ФСИН будет бессрочно хранить видео, на которых к осужденным применили силу

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. ФСИН планирует перейти на бессрочное хранение записей с видеорегистраторов, на которых к осужденным была применена сила или спецсредства, в ряде регионов этот порядок уже действует, заявил РИА Новости заместитель директора ведомства Валерий Максименко.

Особый резонанс эта тема приобрела после недавнего скандала с издевательствами над осужденным в ярославской колонии №1, о которых стало известно благодаря "слитым" в СМИ записям с нагрудных видеорегистраторов тюремщиков. Причем инцидент произошел за год до того, как о нем сообщила пресса.

"Записи с видеорегистраторов хранятся 30 суток, в соответствии с нормативными актами. Но по указанию директора ФСИН России было решено бессрочно хранить записи, на которых сотрудники применили физическую силу и спецсредства. Это, конечно, требует финансовых затрат. Но в некоторых регионах эту проблему уже смогли решить, и теперь другие территориальные органы, опираясь на их опыт, должны также перейти на постоянное хранение записей", — рассказал Максименко.

Он добавил, что в 2013 году по инициативе ФСИН были изданы приказы, определяющие порядок оборудования постов видеоконтроля, несения службы операторами и порядок контроля их службы. В них были прописаны сроки хранения архивов записей, сделанных со всех видеокамер, установленных в учреждениях.

"Это сделано для совершенствования доказательной базы в случае совершения преступлений и правонарушений на территории учреждения, а также для анализа несения службы сотрудниками, выявления их ошибок и недоработок руководства учреждений", — пояснил собеседник агентства.

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