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Интервью

Валерий Максименко: видеорегистраторы есть у всех дежурных сотрудников ФСИН

(обновлено: 14:27 16.08.2018)
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© Фото предоставлено пресс-службой ФСИНЗаместитель главы ФСИН Валерий МаксименкоЗаместитель главы ФСИН Валерий Максименко
© Фото предоставлено пресс-службой ФСИН

В середине июля этого года бурное обсуждение в обществе вызвала видеозапись с избиением осужденного в колонии в Ярославле, которую снял видеорегистратор одного из сотрудников. Федеральная служба исполнения наказаний после проверки отстранила от должности 17 сотрудников колонии, замешанных в инциденте, 12 из них попали под следствие. В руководстве ФСИН и раньше заявляли, что не собираются скрывать такие инциденты и выгораживать сотрудников, нарушающих закон. Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал о том, как видеорегистраторы и в целом технический контроль улучшили дисциплину как среди осужденных, так и среди сотрудников.

— Валерий Александрович, когда появилась идея использовать видеорегистраторы в работе уголовно-исполнительной системы?

— Видеонаблюдение появилось в учреждения ФСИН с 2005 года. И положительный эффект от их использования стал заметен с самого начала. В 2012 году по указанию директора ФСИН России мы полностью переориентировали систему на использование современных средств надзора и контроля. Мы первыми из силовых структур стали применять переносные видеорегистраторы. Наш опыт оказался настолько удачным, что его заметили и стали использовать другие правоохранительные органы, например, полиция, также гражданские организации – сейчас с регистраторами ходят даже контролеры в общественном транспорте.

Коридор в учреждении службы исполнения наказаний. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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— Расскажите подробнее про положительный эффект, что изменилось?

— Во-первых, видеорегистраторы, безусловно, оказывают мощное дисциплинирующее влияние на обвиняемых и осужденных — они стараются вести себя корректно и сдержанно. К тому же записи с видеорегистратора служат аудиовизуальным аргументом при составлении актов о нарушении правил внутреннего распорядка.

В качестве примера приведу немного статистики: в первом полугодии текущего года видеорегистраторы зафиксировали более 292 тысяч нарушений правил внутреннего распорядка, а это 26% от общего числа нарушений. Также в этот период на регистраторы попали 306 случаев оскорблений и нападений обвиняемыми и осужденными на сотрудников УИС. В правоохранительные органы и суды направлено более 360 видеозаписей.

— Наверное, видеонаблюдение дисциплинирует не только осужденных, но и самих сотрудников?

— Совершенно верно, значительно повысилось качество несения службы сотрудниками. Ведь просматривая записи с этого устройства, можно проанализировать правильность действий сотрудника, оценить, насколько вежливо и законно он вел себя в отношении осужденного.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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— Кто занимается контролем и смотрит эти записи?

— В 2016 году в центральном аппарате ФСИН было создано новое структурное подразделение. В его задачи входят организация работы средств надзора и контроля в колониях и изоляторах, совершенствование методов их применения, поставка нового или ремонт действующего оборудования, а также анализ архивов видеозаписей, сделанных в учреждениях. Такие же подразделения впоследствии были созданы в каждом территориальном органе.

Мы значительно повысили качество регистраторов, качество изображения, время работы. Они были унифицированы под требования и специфику службы в УИС. Работа по повышению эффективности не останавливается – в частности, сейчас работаем над вопросом увеличения числа операторов видеоконтроля.

Следственный изолятор. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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— Вы сталкивались с какими-либо сложностями на законодательном уровне в регулировании применения средств технического контроля и надзора?

— Мы провели колоссальную работу в этом направлении. В 2013 году по инициативе ФСИН России были изданы приказы, определяющие порядок оборудования постов видеоконтроля, несения службы операторами и порядок контроля их службы. Хочу отдельно подчеркнуть, что в этих приказах были прописаны сроки хранения архивов записей, сделанных со всех видеокамер, установленных в учреждениях.

Это сделано для совершенствования доказательной базы в случае совершения преступлений и правонарушений на территории учреждения, а также для анализа несения службы сотрудниками, выявления их ошибок и недоработок руководства учреждений.

— И как долго хранятся записи с регистраторов?

— Тридцать суток, в соответствии с нормативными актами. Но по указанию директора ФСИН России было решено бессрочно хранить записи, на которых сотрудники применили физическую силу и спецсредства. Это, конечно, требует финансовых затрат. Но в некоторых регионах эту проблему уже смогли решить, и теперь другие территориальные органы, опираясь на их опыт, должны также перейти на постоянное хранение записей.

Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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— В конце июля председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил журналистам, что в колонии все выходящие на смену дежурные сотрудники должны быть обеспечены видеорегистраторами. Он говорил, что в колонии в Ярославле, где произошел инцидент с избиением осужденного Макарова, видеорегистраторы были не у всех сотрудников. Как на самом деле обстоит ситуация с числом устройств? Их действительно не хватает?

— На сегодняшний день количество используемых дежурными сменами видеорегистраторов составляет более 18 тысяч единиц, это позволяет на 100% обеспечить сотрудников, заступающих на дежурство. Кроме того, с 2016 года видеорегистраторы внедряются в работу сотрудников других служб ведомства, в первую очередь тех, кто непосредственно работает с осужденными, это начальники отрядов, службы охраны и конвоирования, оперативные работники и другие.

— В цифрах это сколько?

— В этом году ФСИН России закупила 2 тысячи видеорегистраторов, из них 1668 штук предназначены для несения службы дежурными сменами. Кроме того, территориальные органы закупили еще 970 регистраторов. Закупки ведутся систематически хотя бы потому, что эти устройства, как, впрочем, любое оборудование, периодически выходит из строя. Нередко случается, что осужденные и обвиняемые сознательно приводят их в негодность, понимая, что использование регистраторов помогает доказать их вину и выставляет в негативном свете. Так, за последние полгода осужденные и обвиняемые испортили видеокамер и регистраторов на сумму более 2 миллионов рублей.

Коридор в учреждении службы исполнения наказаний. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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— Согласитесь, что и сотрудникам не всегда выгодна работа видеорегистратора. И для них не составляет особого труда выключить его или утаить запись. Как вы боретесь с этим?

— Скажу честно, на первом этапе внедрения видеорегистраторов мы действительно часто сталкивались с этой проблемой, причем не только со стороны рядовых сотрудников, но даже со стороны руководителей учреждений и территориальных управлений. Они пытались, мягко говоря, уклоняться от использования видеорегистраторов, саботировать их применение. Ведь так могли вскрыться различные нарушения в работе их подчиненных. В отношении таких руководителей решение принималось очень жестко – все они были уволены.

Что касается сотрудников, которые пытаются скрыть по каким-то причинам записи с регистраторов, то здесь у нас тоже четкая позиция — мы их наказываем. Например, в этом году по случаям самовольного отключения средств видеофиксации или отсутствия видеозаписи при применении физической силы и спецсредств мы неоднократно проводили служебные проверки. По результатам проверок 28 сотрудников были привлечены к ответственности.

— Это по всей стране?

— Да, смотреть видеоархивы на предмет нарушений могут как сотрудники центрального аппарата, так и территориальных органов ФСИН. Приведу еще цифры: с 2017 года сотрудники центрального аппарата назначили 88 служебных проверок неправомерных действий персонала, выявленных при просмотре архивов видеонаблюдения. По результатам этих проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 589 сотрудников. Сорок два материала были направлены в следственные органы, по состоянию на 1 августа возбуждено три уголовных дела. Так что постепенно руководители и сотрудники приучаются к видеорегистраторам, и мы прикладываем все силы, чтобы они понимали их значение и помощь.

Следственный изолятор. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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— Если обобщить, что изменилось в системе ФСИН после внедрения систем видеонаблюдения?

— Прежде всего наращивание систем видеонаблюдения улучшило качество надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Как следствие, за последние шесть лет снизилось число совершенных ими преступлений и правонарушений.

Чтобы не быть голословным, снова обращусь к цифрам: за шесть месяцев 2012 года было зарегистрировано 48 тяжких и особо тяжких преступлений в учреждениях уголовно-исправительной системы (УИС), то есть причинения тяжкого вреда здоровью и убийств, а с начала текущего года — 31 случай. В абсолютных цифрах, в пересчете на число осужденных, которое за последние годы также существенно снизилось, этот показатель сократился на 55%.

Еще на 30% выросло число зафиксированных нарушений осужденными и обвиняемыми правил внутреннего распорядка. Так за первое полугодие текущего года зафиксировано более 1 миллиона 122 тысяч нарушений, а по итогам 2017 года зарегистрирован 1 миллион 740 тысяч нарушений.

Хочу еще раз подчеркнуть, что вопросы, связанные с повышением эффективности использования средств видеофиксации в уголовно-исполнительной системе, находятся на личном контроле у директора ФСИН.

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