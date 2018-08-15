Глава СПЧ предложил уточнить понятие "экстремизм"

НОВОСИБИРСК, 15 авг – РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) работает над корректировкой закона о противодействии экстремизму, так как в сегодняшней ситуации в экстремисты можно записать полстраны, заявил журналистам в Новосибирске в среду глава СПЧ Михаил Федотов.

"Совет сейчас сам работает над предложениями по корректировке законодательства. Мы считаем, что понятие "экстремизм" должно быть уточнено. Оно должно быть непосредственно связано либо с применением насилия, либо реальной угрозой применения насилия. Когда мать говорит сыну: "Перестань ковырять в носу, или я тебя убью", — это не угроза убийством, и мы это прекрасно понимаем. Когда есть реальная угроза насилия, да", — сказал он.

Глава СПЧ сообщил, что пока не видел обращения Mail.ru Group, которая в среду направила в Госдуму просьбу инициировать внесение законопроекта об амнистии осужденных за активность в соцсетях, в частности, за лайки, репосты и публикацию изображения. Тем не менее, он намерен изучить предложения.

"Шуточки в интернете это, конечно, не экстремизм, и нужно сделать все для того, чтобы скорректировать закон так, чтобы он попадал в цель, попадал действительно в экстремистов. Экстремисты — это не выдумка, а реальность, но если мы расширяем понятие "экстремизм", так как оно сегодня применяется, то мы в экстремисты можем записать полстраны, а зачем? Какой смысл?" — сказал Федотов.

"Мы считаем, что нужна серьезная корректировка законодательства и начинать нужно не с 282 статьи (УК РФ), а с закона о противодействии экстремистской деятельности. Там заложена главная ошибка, а если мы ее исправим там, то, соответственно, надо будет ее исправить и в 282 статье, 280, и так далее", — отметил глава СПЧ.

Федотов подтвердил информацию о том, что СПЧ планировал создать рабочую группу, чтобы взаимодействовать по этому вопросу с МВД РФ. "Такие предложения были поддержаны МВД, они готовы к такой работе. Формально такой группы нет, потому что хотелось бы, чтобы она появилась указом президента, но на рабочем уровне мы, безусловно, с ними сотрудничаем", — сказал он.

В последнее время в России были возбуждены несколько резонансных уголовных за репосты в соцсетях текстов и картинок. Сейчас суд Барнаула рассматривает дело студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Было заведено два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.