Студенты Ульяновской области стали призерами финала WorldSkills Russia

УЛЬЯНОВСК, 15 авг – РИА Новости. Сразу три ульяновца заняли призовые места в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia, который прошел в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба правительства и губернатора Ульяновской области.

Медалью за профессионализм награжден учащийся Большенагаткинского техникума технологии и сервиса Игорь Паутов в разделе "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей". Бронзовую медаль завоевал студент Матвей Загвоздкин в компетенции "Обслуживание авиационной техники". Серебро получили студентка фармацевтического колледжа Татьяна Санюта в разделе "Лабораторный медицинский анализ" и учащийся Межрегионального центра компетенций авиационного колледжа Радмир Замальдинов — в разделе "Кузовной ремонт".

"В национальном чемпионате я участвовал впервые. Было очень сложно. Готовились целый год. Было много сильных конкурентов, но больше соревнуешься не с другими участниками, а с самим собой. Большое напряжение, ответственность выступить достойно за регион. В победу не верили, но надеялись", — приводит слова призера Радмира Замальдинова пресс-служба правительства региона.

Участниками чемпионата в нынешнем году стали более 700 конкурсантов, в том числе 152 школьника из всех субъектов России. Студенты представляли профессиональное мастерство в 62 компетенциях, оценивали его 700 экспертов. В региональную сборную вошло шесть человек.

В мае этого года в Ульяновской области состоялся отборочный этап национального чемпионата по пяти компетенциям, напомнили в пресс-службе. Это ремонт и обслуживание легковых автомобилей, окраска автомобилей, кузовной ремонт, обслуживание тяжелой и авиационной техники. В состязаниях тогда приняли участие 140 конкурсантов и столько же экспертов из 69 регионов страны.

"Ульяновская область в 2013 году одной из первых вступила в движение WorldSkills. Мы активно вкладываемся в развитие среднего профессионального образования – как финансовыми, так и человеческими ресурсами. У нас создан и работает Межрегиональный центр компетенций на базе авиационного колледжа. В 2018 году на совершенствование материально-технической базы ссузов выделено 60 миллионов рублей", — цитируют губернатора Сергея Морозова в региональной пресс-службе.

По итогам чемпионата, команде Ульяновской области в этом году удалось улучшить свои позиции на нем.

"В 2017 году было только одно третье место и медаль за профессионализм. А в этом – уже три призовых места и медаль за профессионализм. Таких ребят, уверена, ждет большое будущее. Например, наставником ульяновца, который получил серебряную медаль, стал Олег Шаврин – участник финала национального чемпионата WorldSkills Russia — 2017. Всех наших отличившихся ребят ждет денежное поощрение из средств регионального бюджета", — пообещала министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.

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