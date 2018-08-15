Говорить об отказе Сенцову в помиловании некорректно, заявил Песков

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об отказе Кремля в помиловании осужденному в России за подготовку терактов в Крыму Олегу Сенцову некорректно, поскольку просьбы такой не было.

"Мне по-прежнему нечего добавить по Сенцову. Вы знаете, что есть действующее законодательство, и вы знаете, что здесь употреблять фразу "отказать в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было просьбы о помиловании. В остальном мне добавить нечего", — сказал журналистам Песков на просьбу прокомментировать сообщение о якобы отказе Кремля в помиловании.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.