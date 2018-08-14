В Совфеде предложили ужесточить наказание за вандализм

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Первый замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предлагает ужесточить наказание за вандализм.

Ранее Союз музеев России также высказался за ужесточение наказания за вандализм, а также за усиление государственной охраны памятников. Поводом для обсуждения этой темы стал инцидент в Санкт-Петербурге, когда в начале августа двое молодых людей забрались на памятник Петру Первому "Медный всадник" вместе с мангалом.

"Безусловно, работа должна идти в двух направлениях. С одной стороны, ужесточение наказания за вандализм", — сказала Гумерова РИА Новости во вторник.

Кроме того, подчеркнула сенатор, очень важно формировать культуру поведения у наших граждан. "Они должны понимать, какое большое значение этот памятник представляет для страны и что вандализм — это не детские шалости, а серьезное преступление", — отметила она.

По мнению Гумеровой, россияне должны понимать всю ответственность за сохранность исторического и культурного наследия РФ.