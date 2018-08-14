В Москве попрощались с депутатом Госдумы Коровниковым

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Родные, коллеги и друзья простились с депутатом Госдумы от "Единой России" Александром Коровниковым.

О кончине Коровникова РИА Новости сообщили 10 августа в аппарате фракции ЕР.

Прощание с Коровниковым состоялось во вторник в Москве в ритуальном зале Центральной клинической больницы управделами президента на улице Маршала Тимошенко. С депутатом простились родные и близкие, председатель Госдумы Вячеслав Володин, коллеги по фракции "Единая Россия" и думскому комитету по обороне. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

"Он всю жизнь посвятил себя отставанию интересов наших граждан. Тяжело, когда уходят близкие, когда им ещё жить и жить. Александр Венидиктович запомнится добрым и отзывчивым, открытым человеком, который всегда подставлял плечо. Пусть светлая память сохранится о нем в наших сердцах. И сегодня мы именно с этой памятью проводим его в последний путь", — сказал Володин на церемонии прощания.

Председатель ГД выразил слова соболезнования родным и близким политика.

Телеграмму со словами соболезнования также направил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Александр Коровников родился 30 апреля 1955 года. Был помощником председателя Счетной палаты РФ, членом Совета Федерации, депутатом Госдумы.

За выдающиеся заслуги Александр Коровников был награжден более чем 30 медалями СССР и Российской Федерации, в том числе "За отличие в воинской службе" II степени, "За воинскую доблесть", "За безупречную службу" трех степеней. Отмечен благодарностью президента РФ, имел ученую степень доктора юридических наук. Являлся действительным членом (академиком) Российской академии естественных наук.