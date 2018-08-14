В Петербурге на закрашенной стене выцарапали портрет Цоя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг — РИА Новости. Активисты общественного движения "Рок-Петроград" с помощью наждачной бумаги процарапали контуры портрета музыканта Виктора Цоя на месте закрашенных граффити с ним на стене бывшего бомбоубежища в Петроградском районе, сообщил РИА Новости во вторник лидер этого движения Сергей Елгазин.

Ранее в июне на официальном портале "Наш Санкт-Петербург", через который местные жители подают жалобы на состояние объектов городской среды, появилось обращение петербуржца, который указывал на дефекты граффити с Цоем, но не просил его убрать. В июле от лица администрации Петроградского района на портале было размещено сообщение о том, что "проблема устранена", к которому прилагалась фотография полностью закрашенной стены бывшего бомбоубежища в районе пересечения Зверинской улицы и Любанского переулка, где находится сквер Виктора Цоя. Как сообщал РИА Новости представитель городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, власти намерены выяснить, кто устранил граффити, поскольку, по его сведениям, ни районные власти, ни организация, в чьем ведении находится бывшее бомбоубежище, этим не занималась.

В Петроградском районе выцарапали портрет Цоя на месте закрашенного граффити (ФОТО)https://t.co/CUQ0rtM19p pic.twitter.com/x8lHZ9bhAY — Санкт-Петербург.ру (@spbnews_ru) 13 августа 2018 г.

"Новый портрет нарисован наждачной бумагой по той самой серой краске, которой… закрасили композицию. Сняли "шкуркой" слой краски в определенных местах, так что проявился образ Виктора Цоя", — сообщается на странице Елгазина "ВКонтакте".

Как рассказал Елгазин РИА Новости, изображение Цоя воссоздано в средневековой технике "сграфитто", которая предполагает процарапывание рисунков на закрашенной поверхности.

"Получается, что те, кто закрашивает граффити, по сути, подталкивают уличных художников к поиску новых форм… Если портрет (Цоя) снова закрасят, придется выдалбливать его молотком и кувалдой как наскальную живопись", — пошутил активист.

По его словам, арт-центр "Рок-Петроград" "имеет разрешение местных властей на отрисовку портрета Виктора Цоя на стене бомбоубежища".

Елгазин сообщил также, что общественное движение "Рок-Петроград" сейчас продвигает проект благоустройства сквера Виктора Цоя, со дня смерти которого в пятницу исполняется 28 лет. "Проект готовится и обсчитывается… К ближайшей круглой дате (со дня гибели музыканта — ред.) сквер Виктора Цоя, надеюсь, преобразится в монументальное тематическое пространство", — отметил он.