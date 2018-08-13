Режиссер-мультипликатор Бардин перенес операцию

ВЫБОРГ, 13 авг — РИА Новости. Известному российскому режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину, которого накануне госпитализировали в областную больницу Санкт-Петербурга, сделали операцию, он чувствует себя нормально, сообщили в РИА Новости оргкомитете Выборгского фестиваля "Окно в Европу".

В воскресенье Бардин, который был членом жюри выборгского фестиваля, почувствовал недомогание. После осмотра в Выборге врачи рекомендовали провести обследование в областной больнице Санкт-Петербурга.

"Операция, которую сделали сегодня Гарри Бардину, завершена, она прошла успешно. Сейчас он чувствует себя нормально", — сказали в оргкомитете.

Бардин в 1975 году начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии "Союзмультфильм", где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами как на Родине, так и за рубежом. За свои работы был удостоен четырех "Ник", "Золотой Пальмовой ветви" Каннского фестиваля и множества других престижнейших призов со всего мира.