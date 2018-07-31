На фестивале "Окно в Европу" в Выборге покажут около 130 фильмов

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Около 130 фильмов будет представлено за семь фестивальных дней с 10 по 16 августа в Выборге на XXVI фестивале российского кино "Окно в Европу", сообщили организаторы на пресс-конференции во вторник в кинотеатре "Пять звезд".

Нынешний фестиваль посвящен памяти поэта, кинорежиссера и сценариста Геннадия Шпаликова.

"Он был ярким представителем так называемого "непоротого поколения", или "детей ХХ съезда", которые пришли в жизнь, отринув ужасы сталинской эпохи. Творили свободно. Творили счастливо. Нынешняя молодежь обращается к Шпаликову, потому что он – пример такого абсолютного полета над действительностью, …над временем. Это полет вольной птицы, которой и был Гена Шпаликов", — отметил президент фестиваля Армен Медведев в предисловии к книге, посвященной Шпаликову, которая будет представлена на кинофоруме.

На открытии фестиваля будут показаны фильмы "В Кейптаунском порту" Александра Велединского и "Болеро 17" Гарри Бардина. Картиной закрытия кинофорума станет фильм "Непрощенный" режиссера Серика Андреасяна. Исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев – гость фестиваля.

По традиции на Выборгском фестивале проходит четыре основных конкурса игрового, документального и анимационного кино. Также в рамках конкурсной программы "Копродукция. "Окно в мир", которая проводится шестой год, будут представлены работы, созданные российскими кинематографистами в сотрудничестве с коллегами из Латвии, Эстонии, Украины, Швейцарии, США, Белоруссии, Германии.

Каждый из этих конкурсов будет оценивать отдельное жюри: игровое во главе с режиссером Сергеем Снежкиным, документальное – с Евгением Григорьевым и анимационное – с Гарри Бардиным, копродукция – с Арутюном Хачатряном.

Подводить итог конкурса "Выборский счет", в который включаются все конкурсные картины, а также фильмы, отмеченные наградами других смотров российского кино, прошедших до Выборгского фестиваля, будут по результатам голосования всех участников и зрителей фестиваля.

В рамках кинофорума "Окно в Европу" будет представлен ряд внеконкурсных программ, в числе которых "Гала-премьеры", "Выборгская премьера", "Кино для детей и юношества", программа студенческих работ, приуроченная к 100-летию ВГИКа.

Пройдут мастер классы Виктора Ерофеева, Андрея Хржановского, Армена Медведева и Кирилла Клепалова.

На фестивале в Выборге отметят 100-летие киностудии "Ленфильм", 50-летие фильма "Стеклянная гармоника" Хржановского. Памяти Олега Табакова и Киры Муратовой будут показаны фильмы "Среди серых камней" и "Три истории". К юбилеям Элема Климова и Алексея Петренко — пройдет фильм "Агония".

Вновь будет представлена программа "музейных фильмов", посвященных творчеству Боттичелли, Караваджо, Рафаэля.

В рамках фестиваля будет работать "Клуб 25": музыка, поэзия, проза, танцы.