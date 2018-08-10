РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Медведев: пенсионная реформа является болезненной, но необходимой мерой

751839
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Камчатский крайРабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Камчатский край
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что изменение пенсионной системы, направленное на повышение пенсионного возраста, является болезненной, но необходимой мерой и предположил, что на финальной стадии обсуждения президент РФ также выскажет свое мнение.

Рабочая поездка премьер-министра РФ Д. Медведева в Камчатский край
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Медведев не исключил уголовного наказания за увольнение пожилых работников

"Это, действительно, сейчас самый сложный вопрос, который вызывает большие дискуссии в обществе. Такие рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют изменения. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства", — сказал Медведев в ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника.

Но, как подчеркнул премьер, "есть решения, которые по разным причинам необходимы". "Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения", — заметил он.

По словам Медведева, эта необходимость "связана с тем, что пенсионная система находится в весьма непростом положении". Он напомнил, что в период ее формирования на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающих человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни, а сегодня это соотношение уже почти один к одному.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЦИК признал законными формулировки вопросов для референдума о пенсиях
"С точки зрения развития страны это хорошо, люди живут дольше. Но с точки зрения бюджетной системы, это большие риски, потому что в какой-то момент эту систему просто может разорвать, несмотря на то, что мы ее датируем дотацией и можем переводить определенные деньги из резервов", — подчеркнул глава правительства.

Медведев также обратил внимание на то, что "предложения, которые подготовило правительство, сформулированы таким образом, чтобы был определенный период, в течение которого происходит переход к новому пенсионному возрасту". "Этот период, как нам представляется, достаточно разумный", — добавил он.

Медведев подчеркнул также, что "прошло только первое чтение (законопроекта), идут экспертные обсуждения, парламент еще будет смотреть этот законопроект во втором и третьем чтениях". "Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны", — сказал премьер.

Комментировать
Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Сидор Лютый
Врет! Врет нагло и цинично! Эти "меры" необходимы ТОЛЬКО для узкого круга олигархов и приближенных, которым прогрессивный налог как кость в горле - как же, ведь делиться награбленным с ограбленными надо будет! Тогда за что боролись?
На счет "люди живут дольше - это заявление людоеда!
07:44
10.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Kutvcuc Vkcv
Необходимо отжать деньги у граждан?
07:34
10.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена