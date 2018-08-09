Жириновский предложил слово "земляк" как универсальную форму обращения

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил использовать слово "земляк" в качестве обращения людей друг к другу, так как оно является универсальным и не делает акцентов на национальности или религии.

"Предлагаю универсальную форму обращения друг к другу — "земляк". Нас на планете семь миллиардов земляков — жителей Земли. Почему я считаю именно такую форму обращения самой лучшей? Во-первых, она не делает акцент на национальности и религии. Хорошее, понятное слово. И не нужно выяснять, откуда человек родом. Православный христианин или правоверный мусульманин", — приводит слова Жириновского пресс-служба партии.

По его мнению, обращение "земляк" оправдано в условиях современного глобализированного мира. "Запад предлагает миру плохой вариант глобализма. А ЛДПР предлагает хороший", — отметил лидер партии.

Кроме того, по мнению политика, слово "земляк" никогда ни у кого не вызовет отторжения.

"Кто-то раздражается на обращения "сударь", "господин" или "товарищ". Слово "земляк" — вне политики, вне конъюнктуры, оно не может иметь негативного подтекста. Мы ведь все любим землю, на которой живем. Пусть слово земляк станет таким же международным словом, как "спутник", — добавил Жириновский.