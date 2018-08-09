Минкомсвязь ищет возможности обеспечить Чукотку быстрым интернетом

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг — РИА Новости. Глава Минкомсвязи России Константин Носков заявил, что для обеспечения Чукотки быстрым интернетом будут искать нестандартные решения, так как прямая прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) обойдется очень дорого, сообщает правительство региона.

Сейчас рассматривается два варианта прокладки оптоволокна. Это строительство ВОЛС с охватом крупных населенных пунктов субъектов ДФО и Чукотки, в составе линий электропередачи на участках: Омсукчан (энергомост Магадан-Чукотка) — Песчанка — Кекура — Билибино, а также строительство подводной ВОЛС от Петропавловска-Камчатского до Анадыря. Вопрос обеспечения интернетом жителей Чукотки Носков обсудил на совещании с главой региона Романом Копиным.

"Решения будут не простые, скорее всего, индивидуальные. Потому что обычные способы безумно дорогие. По нашим предварительным оценкам, это будет стоить около 8 миллиардов рублей, это сравнимо с затратами на оптоволокно по всему Дальнему Востоку. Поэтому здесь будем искать нестандартные решения. Смотрели с губернатором возможность прокладки оптоволокна по запланированному маршруту строительства энергомоста из Магаданской области. Я думаю, это сильно удешевит строительство", — цитирует слова Носкова правительство Чукотки.

По его словам, не обойтись и без использования спутников: в каких-то точках региона останутся спутниковые каналы. Также просчитываются варианты использования инфраструктуры РТРС.

Покрытие цифровым телевидением Чукотки составляет 96,5%. Регион стал рекордсменом по количеству вышек цифрового телевидения на душу населения, добавил министр.

"При этом оставшаяся часть населения, а это 607 семей, должна быть обеспечена приставками цифрового и спутникового телевидения. Приобретение спутниковых тарелок обойдется в 4 миллиона рублей. У нас есть договоренность с операторами спутниковой связи о том, что вещание для таких труднодоступных регионов будет производиться бесплатно", — отметил Носков.