Стоп-кадр с видео, где рабочий сверлит барельеф с изображением ангела на фасаде дома №1 на Ропшинской улице в Санкт-Петербурге. 8 августа 2018

Стоп-кадр с видео, где рабочий сверлит барельеф с изображением ангела на фасаде дома №1 на Ропшинской улице в Санкт-Петербурге. 8 августа 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Рабочие просверлили барельеф с изображением ангела на фасаде дома №1 на Ропшинской улице в Петроградском районе в Санкт-Петербурге, устанавливая водосточную трубу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.

"Благодаря жителям мы узнали об этом происшествии, работы проводила не администрация Петроградского района. В ближайшее время будем разбираться в ситуации … Позиция администрация района такая – любое благоустройство не должно нарушать художественный вид и ценность здания", — сказала собеседница агентства.

Как сообщили РИА Новости в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, здание на Ропшинской улице, 1 не имеет статуса памятника, но относится к числу исторических зданий. В соответствии с законом Санкт-Петербурга №820-7, архитектурное решение лицевых фасадов исторических зданий сохраняется согласно требованиям режима охранной зоны.

"Благодаря реакции неравнодушных жителей нарушение, допущенное при замене водостока на лицевом фасаде, оперативно устранено. В настоящее время нет необходимости применения мер административного воздействия", — отметили в комитете.