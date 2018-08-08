С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Рабочие просверлили барельеф с изображением ангела на фасаде дома №1 на Ропшинской улице в Петроградском районе в Санкт-Петербурге, устанавливая водосточную трубу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Как сообщили РИА Новости в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, здание на Ропшинской улице, 1 не имеет статуса памятника, но относится к числу исторических зданий. В соответствии с законом Санкт-Петербурга №820-7, архитектурное решение лицевых фасадов исторических зданий сохраняется согласно требованиям режима охранной зоны.
"Благодаря реакции неравнодушных жителей нарушение, допущенное при замене водостока на лицевом фасаде, оперативно устранено. В настоящее время нет необходимости применения мер административного воздействия", — отметили в комитете.