Сын Конюхова опроверг присутствие отца в баре во время драки Сами Насери

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Сын известного священника-путешественника Федора Конюхова Оскар опроверг сообщения о том, что его отец был в баре с французским актером Сами Насери и видел, как того ударили по лицу.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что драка с участием актера произошла в ночь на 5 августа. По словам Насери, он вместе с братом Ларби отдыхал в баре "Войс" на Тверской улице. Там у него завязался конфликт с другим посетителем, который ударил актера по лицу. Через два дня, 7 августа, Насери прокомментировал инцидент в своем Instagram под фотографией со встречи с Федором Конюховым.

"Конечно, его там не было, потому что с 1 августа он находится на Алтае и совершает восхождение на гору Белуха. А те фотографии, которые были опубликованы в соцсетях у этого актера, сделаны 30 или 31 июля в доме-мастерской Федора Конюхова. Их (Сами Насери) почему-то опубликовал вчера", — рассказал Оскар Конюхов РИА Новости.

Как сообщил в среду РИА Новости директор НИИ им. Гельмгольца, главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев, Насери чувствует себя хорошо после проведенной операции. Теперь актеру предстоит пройти период реабилитации глаза.