Три субъекта получат более миллиарда рублей на строительство школ

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении трем субъектам РФ более 1 миллиарда рублей на строительство школ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяется 1,013 млрд рублей для предоставления трансфертов субъектам Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности в сфере образования", — говорится в пояснительной записке к документу.

Из распоряжения следует, что финансовую помощь получит Костромская область на строительство школы на 120 мест в поселке Якшанга Поназыревского района и Саратов на создание в 2018 году 1100 новых мест в общеобразовательных организациях в жилом районе "Солнечный-2". Также часть этих средств пойдет на разработку сметы для строительства образовательного комплекса в Сочи в Краснодарском крае.

Отмечается, что межбюджетные трансферты на эти цели предоставляются в рамках реализации государственной программы "Развитие образования".

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 3 августа 2018 года.