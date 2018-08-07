Ульяновская область до конца года обеспечит квартирами 180 детей-сирот

УЛЬЯНОВСК, 7 авг — РИА Новости. Еще 180 ульяновских детей-сирот до конца 2018 года будут обеспечены квартирами; областная казна выделила на это почти 163 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа поддержки детей-сирот с приобретением жилья в Ульяновской области действует с 2013 года. За время ее реализации в квартиры с отделкой под ключ площадью более 30 квадратных метров смогли заселиться уже 708 человек. Еще 248 человек получают ежемесячную компенсацию за съем жилья.
По информации пресс-службы со ссылкой на региональный Минстрой, квартиры, предназначенные для детей-сирот, имеют площадь не менее 33 квадратных метров и полностью готовы к заселению. Обязательным условиям к сдаче также является наличие в квартирах газовых или электрических плит.
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