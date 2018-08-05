Кадыров пришел на поминки по убийце экс-полковника Буданова

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне посетил поминки по скончавшемуся Юсупа Темирханова, обвиненного в убийстве экс-полковника Юрия Буданова.

Произнося речь на похоронах, он заявил о "веских доказательствах" непричастности покойного к смерти российского военнослужащего и сообщил, что собирается добиться пересмотра "несправедливого приговора".

Кадыров также подчеркнул, что Темирханов умер своей смертью: его "никто не отравил и не убивал".

Кто такой Юсуп Темирханов

Темирханова пять лет назад осудили на 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года. Следствие выяснило, что уроженец Чечни "из-за ненависти к социальной группе военнослужащих" выпустил в бывшего полковника восемь пуль, когда тот выходил из нотариальной конторы в центре Москвы.

Сначала Темирханов отбывал наказание в колонии строгого режима, однако из-за хронических заболеваний условия смягчили. После ухудшения здоровья его перевели в санчасть колонии, а оттуда в городскую больницу. Третьего августа он скончался от остановки сердца.

В Чечне смерть Темирханова вызвала широкий резонанс. На его похороны пришли тысячи жителей республики. Попрощаться с ним прилетел и отец убитой Будановым девушки Эльзы Кунгаевой.

Юрий Буданов и убийство Эльзы Кунгаевой

Во время Второй чеченской войны полковник возглавлял 160-й гвардейский танковый полк. В 2003 году его арестовали за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

Буданов не отрицал факта убийства, но пояснял, что считал эту жительницу селения Тангши-Чу снайпером одного из бандформирований. Он приказал своим подчиненным доставить девушку в расположение полка, после чего задушил ее во время допроса, так как Кунгаева якобы оказала сопротивление и попыталась завладеть оружием. Впоследствии Буданов, не отрицая факта убийства, настаивал, что действовал в состоянии аффекта.

Суд над Будановым был одним из первых, связанных с действиями российских военных в ходе событий в Чеченской республике. Буданова лишили воинского звания и осудили на десять лет колонии строгого режима. Экс-полковник вышел из тюрьмы в 2008 году по УДО и прожил на свободе еще три года.