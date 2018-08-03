Минздрав не запрещал аборты в рамках акции "Подари мне жизнь"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минздрав поддерживает акцию "Подари мне жизнь", которая проводится Фондом социально-культурных инициатив, но не давал регионам рекомендаций о введении временного моратория на проведение абортов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что региональные минздравы и администрации роддомов в ряде субъектов РФ объявили временный мораторий на проведение операций по прерыванию беременности, объясняя это участием в акции "Подари мне жизнь!". Акцию в течение нескольких лет проводит Фонд социально-культурных инициатив, в котором уточнили, что не давали рекомендаций по поводу запрещения абортов.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает проведение акции "Подари жизнь". Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. Однако заметим, что акция носит просветительский характер", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в информационном письме, которое было направлено в регионы, не было речи о проведении так называемых "дней тишины".