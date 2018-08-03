Жириновский предложил открывать ЗАГСы на "Территории смыслов"

ДВОРИКИ (Владимирская область), 3 авг — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил открывать ЗАГСы на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" и чаще проводить в регионах подобные форумы.

"Надо, чтобы это (молодежные форумы) было во всех регионах страны, чтобы миллионы ребятишек участвовали, и даже старший возраст — 20-25 лет и до 30. Это же полезно для дружбы. Может быть, даже ЗАГСы открывать здесь, потому что за несколько дней они могут полюбить друг друга", — заявил Жириновский в рамках форума, который проходит в деревне Дворики Владимирской области.

По его словам, в городах миллионы молодых людей "страдают от одиночества". "В лагеря их согнать, чтобы они здесь выступали, говорили, радовались жизни, просвещались", — заявил Жириновский.