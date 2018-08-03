В Ульяновской области сформируют новую инженерную школу

УЛЬЯНОВСК, 3 авг — РИА Новости. В технологическом центре промышленного интернета при Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) установлен первый многоцелевой станок, который предназначен для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для машиностроения. Задача центра — сформировать в регионе новую сильную инженерную школу, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

На сегодняшний день в регионе функционирует несколько крупных отраслевых предприятий, нуждающихся в высококлассных специалистах. По этой причине в 2017 году по решению губернатора Сергея Морозова на базе УлГТУ начали создавать технологический центр промышленного интернета.

"Наш центр должен сформировать новую сильную инженерную школу. С 2014 года в УлГТУ решают проблему недостаточного использования дорогостоящего технологического оборудования в реальном секторе экономики. Тогда был создан класс подготовки управляющих программ для заводских обрабатывающих центров. Следующим этапом, уже в 2016 году, стало создание технологической лаборатории. В 2017 году появилось здание регионального технологического центра промышленного интернета в машиностроении. В настоящее время университет приобрел многоцелевой станок DMU 50_Premium и робот-манипулятор KUKA KR 10 R1100", — комментирует исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Пинков.

Многоцелевой станок для практического обучения установлен на производственном участке программной механической обработки заготовок на станках с ЧПУ. Новое оборудование поступило в университет в рамках выполнения соглашения между руководством университета и компании DMG MORI.

"Следом за новым оборудованием к началу учебного года в центре появятся специальный класс, координатно-измерительные машины, три обрабатывающих центра и другое передовое оборудование", — цитируют губернатора Морозова в региональной пресс-службе.

В вузе уже работает технологическая лаборатория машиностроения, оснащенная пятью единицами нового универсального металлорежущего оборудования, научно-исследовательской аппаратурой, а также компьютерным классом с интерактивной доской для разработки управляющих программ обрабатывающих центров и станков с ЧПУ. Кроме того, на радиотехническом факультете совместно с Наноцентром открыта новая базовая кафедра "Технологии Интернета вещей", добавили в пресс-службе.

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