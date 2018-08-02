Меры по защите прав работников предпенсионного возраста могут усилить

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Одной из мер для обеспечения соблюдения прав работников предпенсионного возраста может стать расширение полномочий трудовых инспекций, сообщил замруководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Денис Васильев.

"Мы понимаем, что еще большая работа должна быть сделана офлайн. Здесь мы обладаем необходимыми инструментами, которые сейчас необходимо настроить. У нас есть трудовые инспекции… Ряд мер, которые мы предложим, касаются как раз расширения полномочий с точки зрения проведения проверок, соблюдения прав людей предпенсионного возраста, наличия дискриминации и так далее", — сказал Васильев на круглом столе партийной платформы "Единой России" по поддержке предпринимательской инициативы.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.