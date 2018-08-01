ГУСЕВ (Калининградская область), 1 авг — РИА Новости. Свидетельство о рождении ребенка в России необходимо заменить электронной записью, считает глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) Константин Носков.

Кроме того, как считает министр, средства материнского капитала должны зачисляться сразу на карту.

По его словам, сейчас при рождении ребенка родителям необходимо пройти множество процедур и получить различные документы. "Сейчас, когда ребенок рождается, <…> мы получаем в роддоме справку о рождении, потом идем в ЗАГС или МФЦ, там получаем свидетельство о рождении, потом идем его прописываем с выпиской из домовой книги, потом собираем все эти бумаги и идем в социальную службу, которая еще два месяца рассматривает и начисляет материнский капитал на выписку из банка с данными счета, куда тебе его нужно перечислить", — отметил министр на первом заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

"Эти процессы нужно выравнивать и сглаживать. По факту рождения ребенка в тот же момент должна появляться (электронная. — Прим. ред.) запись о том, что он родился, и не нужно свидетельства о рождении. Бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек. Деньги, которые причитаются родителям, должны сразу упасть на карточку", — считает Носков.

Электронный формат

По его словам, у государства достаточно знаний о человеке, чтобы перевести различные "жизненные ситуации" в цифровой формат. "Мы много сейчас знаем о людях, нужно только забраться в разные базы данных. У нас на портале госуслуг зарегистрированы порядка 80 миллионов человек, мы просто пока не очень хорошо умеем работать с этой информацией", — отметил глава Минкомсвязи.

В частности, по его словам, в электронный вид можно перевести, например, оформление ипотеки, когда получение банками всех необходимых документов проходит в электронном виде — со связью с Росреестром, с налоговой службой.

То же самое касается оформления пособий, льгот. Еще один пример — регистрация ДТП, оформление всех необходимых документов для страховых компаний в электронном виде прямо на месте, заявление в правоохранительные органы. "Может, электронный полис ОМС нужно ввести, ОСАГО, каско — бессмысленные бумажки, больничные, трудовая книжка, различные удостоверения водителя", — рассуждает чиновник.

"Мы ставим перед собой задачу избавить гражданина от необходимости лишних действий", — подчеркнул министр.