В правительстве обсуждают введение электронного удостоверения личности

ГУСЕВ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 1 авг — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) обсуждает с правительством РФ вопрос введения электронного удостоверения личности гражданина, сообщил глава министерства Константин Носков.

"Мы сейчас внутри правительства и приглашаем присоединиться к обсуждению парламентариев… Мы все-таки задумываемся о документе, удостоверяющем личность гражданина, нового образца — об электронном удостоверении личности. Это может решить многие проблемы", — сказал Носков на первом заседании совета по цифровой экономике при Совете Федерации.

Пилотный проект по введению в России электронного паспорта готовился несколько лет. Его запуск несколько раз отодвигался. При этом еще в мае 2015 года тогдашний глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что Россия полностью готова к переходу на электронные паспорта.