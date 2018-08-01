В правительстве обсуждают введение электронного удостоверения личности

ГУСЕВ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ), 1 авг — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) обсуждает с правительством РФ вопрос введения электронного удостоверения личности гражданина, сообщил глава министерства Константин Носков.
Пилотный проект по введению в России электронного паспорта готовился несколько лет. Его запуск несколько раз отодвигался. При этом еще в мае 2015 года тогдашний глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что Россия полностью готова к переходу на электронные паспорта.