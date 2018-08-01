На подготовку к учебному году в Ульяновской области выделили 600 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 1 авг — РИА Новости. Школам Ульяновской области выделено из областного и муниципального бюджетов более 600 миллионов рублей на подготовку к учебному году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Уже стартовала первая приемка образовательных организаций, мы выходим на "финишную прямую". С прошлой недели члены правительства, Общественной палаты, представители депутатского корпуса, администрации районов лично выезжают в учреждения, чтобы проконтролировать вопрос подготовки к новому учебному году. На сегодняшний день все проходит в плановом режиме, положительную оценку после ревизии получают все школы и детские сады. В этом году мы предусмотрели в областном бюджете значительные средства — более 400 миллионов рублей — на проведение крупных ремонтных работ. Они ведутся на 51 объекте в 17 муниципалитетах", — цитирует пресс-служба правительства области губернатора Сергея Морозова.

По информации пресс-службы, более 214 миллионов на эти цели также выделили муниципальные бюджеты: средства направлены на выполнение текущих ремонтных работ, предписаний Роспотребнадзора, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности.

Кроме того, в школах Ульяновской области ведется подготовка к отопительному сезону. Общая готовность к нему сегодня составляет в регионе 76%.

"На подготовку к отопительному сезону из муниципального и областного бюджетов выделено почти 136 миллионов рублей. Самый большой объём работ по подготовке к зиме выполнен по ремонту фасадов — на 89,3%, внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения — 85,9%, наружных систем водоснабжения — 84,5%, промывке и опрессовке зданий — 81,5%, ремонту котлов — 81,1%, тепловых сетей — 78,8% и кровельного покрытия — 75,4%", — цитирует пресс-служба министра образования и науки Ульяновской области Наталью Семёнову.

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