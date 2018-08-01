На подготовку к учебному году в Ульяновской области выделили 600 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 1 авг — РИА Новости. Школам Ульяновской области выделено из областного и муниципального бюджетов более 600 миллионов рублей на подготовку к учебному году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По информации пресс-службы, более 214 миллионов на эти цели также выделили муниципальные бюджеты: средства направлены на выполнение текущих ремонтных работ, предписаний Роспотребнадзора, обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности.
Кроме того, в школах Ульяновской области ведется подготовка к отопительному сезону. Общая готовность к нему сегодня составляет в регионе 76%.
"На подготовку к отопительному сезону из муниципального и областного бюджетов выделено почти 136 миллионов рублей. Самый большой объём работ по подготовке к зиме выполнен по ремонту фасадов — на 89,3%, внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения — 85,9%, наружных систем водоснабжения — 84,5%, промывке и опрессовке зданий — 81,5%, ремонту котлов — 81,1%, тепловых сетей — 78,8% и кровельного покрытия — 75,4%", — цитирует пресс-служба министра образования и науки Ульяновской области Наталью Семёнову.